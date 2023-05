Italia. Auto finisce fuori strada: morta una donna, a bordo c’erano anche due bambini

Un morto e un ferito. E’ il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel foggiano sulla strada statale 90 all’altezza della contrada Monte Calvello. La vittima è una una donna (moglie di un vigile del fuoco). Con lei in auto c’erano due bambini di cui uno è stato trasportato in ospedale per ferite lievi.

L’altro è fortunatamente uscito illeso dall’incidente. Per cause ancora da accertare l’auto sarebbe finita fuori strada. Non ci sono altri veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e l’elisoccorso.