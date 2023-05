Gela: inaugurato il posto di Polizia all’ospedale “Vittorio Emanuele”

Stamane è stato inaugurato il posto di Polizia presso l’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela, istituito con provvedimento del Questore. L’ufficio è al piano terra, nei pressi del Pronto Soccorso. Lo rende noto la Questura di Gela.

Alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti il Questore Pinuccia Albertina Agnello, accompagnata dal dirigente del Commissariato di Ps Felice Puzzo, il sindaco Lucio Greco, il Commissario straordinario dell’Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone, il direttore sanitario di Presidio facente funzioni Valeria Cannizzo, rappresentanti delle Forze di Polizia territoriali, delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato e dell’Anps. di Gela.

“I posti fissi di Polizia nei Pronto Soccorso degli ospedali, oltre a tutelare l’incolumità di pazienti e personale sanitario -. sottoline una nota della Questura di Gela – saranno anche un punto di riferimento per i cittadini, soprattutto in situazioni emergenziali in fase di “triage” e gestione di un numero elevato di codici rossi. Il servizio svolto dagli agenti della Polizia di Stato sarà assicurato nella fascia oraria 08/20, mentre quello notturno continuerà ad essere garantito da un servizio di guardiania privata in collegamento con la sala operativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza”.

Lunedì 29 maggio sarà inaugurato il posto di Polizia dell’ospedale “Suor Cecilia Basarocco” di Niscemi e, a seguire, martedì 30 maggio, quello presso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.