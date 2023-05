Caltanissetta, venerdì “I Giganti della Montagna”: in scena Primaquinta, Fly Dance e Mast 79

“I giganti della montagna” l’ultimo lavoro incompiuto di Luigi Pirandello, sarà messo in scena da Aldo Rapè, venerdì 26 Maggio 2023 alle ore 21.00 presso il Teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta.

“Il tema dell’arte e della poesia” dice Rapè “è sempre presente in Luigi Pirandello, ma questo spettacolo ci tocca tutti da vicino. E’ uno fotografia dei nostri tempi, una commedia dal sapore amaro che gioca tutto il tema tra la realtà e la fantasia, tra la ricerca di infinito dell’uomo ed il suo vivere materiale quotidiano. Ci sono due modi di vivere: camminare sulla terra ferma facendo solo ciò che è giusto e rispettabile e, così, misurare, soppesare, prevedere.

Ma si può anche camminare sulle acque. Allora non si può più misurare e prevedere, ma è necessario credere incessantemente. Basta un istante di incredulità per cominciare ad affondare. Noi abbiamo scelto le acque. E continuare a credere negli uomini ubriachi di infinito”

Uno spettacolo che chiude un laboratorio teatrale straordinario con più di 40 allievi che hanno seguito per un anno un percorso formativo sul tema del dialogo.

Sempre con l’aiuto della Fly Dance di Alba Bifarella e Mariangela Rizza della Mast 79.

L’evento rientra nel cammino sul territorio che PrimaQuinta porta avanti da numerosi anni. La cultura come elemento fondante di una società civile e l’Arte come ancora di salvezza. Breve Sinossi I teatranti della Compagnia della Contessa, guidati da Ilse, arrivano una notte in una misteriosa villa, animata da singolari prodigi, ove vivono dei candidi illusi, ubriachi di infinito, chiamati “Scalognati”, il cui capo è una specie di Mago, Cotrone.

Tutto può realizzarsi in questa particolare dimora; basta solo avere “la capacità di giocare come bambini, credendo nella forza dell’infinito che è negli uomini”. Con queste parole Cotrone invita Ilse a rimanere lì, a recitare per gli ospiti di quell’incantata dimora. Ilse, però, non accetta; Cotrone propone allora ad Ilse di portare la sua Favola tra i giganti della montagna, potenti signori continuamente occupati in grandiose opere. Ma i giganti non hanno tempo per l’arte. Quello che possono fare è predisporre che la rappresentazione si allestisca per il popolo. Ilse accetta, forse per l’ultima volta.

Nella foto di copertina: alcuni allievi della scuola Canper di Aldo Rapè in occasione della performance realizzata venerdì 19 maggio 2023 come evento collaterale alla mostra “Attratto” – Retrospettiva su Stefano Caruano.