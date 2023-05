Caltanissetta. Il 20 maggio in Corso Umberto I c’è la Giornata della Prevenzione e della Sensibilizzazione allo screening sanitario precoce

CALTANISSETTA. E’ in programma il prossimo sabato 20 maggio la “Giornata della Prevenzione e della Sensibilizzazione”. Si tratta di un evento organizzato dal Polo Territoriale di Caltanissetta, con il patrocinio della Regione Siciliana, del Comune di Caltanissetta, del Consorzio Universitario, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, della Croce Rossa Italiana e del MoVI.

La Giornata ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione allo screening sanitario precoce, al fine di prevenire tutte quelle condizioni patologiche di carattere cardio-vascolare, dismetaboliche, oncologiche e dermatologiche potenzialmente invalidanti ma anche, nei casi più gravi, fatali.

Inoltre si propone di far conoscere alla popolazione nissena le varie associazioni stanziate nel territorio che si occupano della cura e del supporto di soggetti fragili; sensibilizzare alla guida sicura; sensibilizzare alla donazione del sangue e informare sull’importanza del gesto come atto sociale eroico; informare in merito ai rischi delle malattie sessualmente trasmissibili;

L’evento si svolgerà sabato 20 maggio dalle ore 9:30 alle ore 13:00 (mattina) e dalle ore 17:30 alle ore 19:30 (pomeriggio) presso Corso Umberto I (Isola pedonale).