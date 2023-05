Caltanissetta. Gran successo per la Settimana dello Sport alla scuola primaria “Leonardo Sciascia”

CALTANISSETTA. Dal 22 al 26 maggio protagonista la Settimana dello Sport alla Sciascia. Un’autentica festa del fair play e dell’amicizia. Ad inaugurarla, nella palestra della scuola primaria “Leonardo Sciascia” è stato Davide La Paglia che ne è stato l’ospite d’eccezione.

Accompagnato dalla sua famiglia, l’ex capitano della ha inaugurato l’iniziativa. C’è stato il saluto dei bambini dell’ Assessore allo Sport, Fabio Caracausi, e dei referenti per le associazioni sportive che durante l’anno hanno animato i pomeriggi in palestra, Angelo D’Auria, Emilio Galiano, Lillo Terrana.

La settimana dello sport, fortemente voluta dalla Dirigente Scolastica Rossana Ambra, è stata coordinata dagli insegnanti Patrizia Monaco, Enrica Nicitra e Lillo Nicolosi. Numerosa la presenza dei genitori che hanno potuto seguire le performances motorie dei bambini e riflettere sull’importanza dell’attività motoria come occasione privilegiata di maturazione dell’autonomia personale, dell’autostima e della consapevolezza di sé a vari livelli, fisico ed emotivo.

L’evento inaugurale ha visto l’esibizione degli alunni “CUORI IN CORO”, la corale della scuola, diretta dalle insegnanti Mastrosimone e Caico, oltre all’esibizione degli alunni della classe 5^B di Scuola Primaria guidati dall’ins. Patrizia Monaco. Hanno concluso la giornata i cinquenni della scuola dell’infanzia con un percorso misto. L’iniziativa è poi proseguita in un susseguirsi di gruppi classi impegnati in varie attività sportivo-motorie. Nella cornice colorata di una palestra gremita di spettatori, centinaia di bambini si sono messi in gioco dando prova della loro gioia di vivere.