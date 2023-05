Caltanissetta. Gran successo a Palazzo Moncada per il Concerto di Primavera degli alunni del Coro Stabile “MusicamicACaponnetto”

CALTANISSETTA. Presso la Sala degli Oratori si è esibito con il Concerto di Primavera il Coro Stabile “MusicamicACaponnetto” diretto dal M° Marcella Ivana Stringi collaborata dall’insegnante Paola Ferraro alla presenza del Dirigente Scolastico Prof. Maurizio Lomonaco, dell’Assessore alla Cultura Marcella Natale e del Presidente della Commissione Cultura Gianluca Bruzzaniti.

Il Coro “MusicamicACaponnetto” nasce nel 2018 come progetto inserito nell’ambito dell’Ampliamento dell’Offerta Formativa dell’istituto ed è formato da 35 alunni scelti fra le classi terze, quarte e quinte della scuola primaria: Calabrese Giuliana, Singh Gabriel, Mirisola Giulia, Lo Iacono Cristel, Li Vecchi Riccardo, Tumminelli Clara, Riggi Benedetta, Castiglione Andrea, Falzone Vincenzo, Turco Nicholas, Di Francesco Emanuela, Lo Bello Carmelo, Ventura Andrea Maria, Andolina Enrico, Coppolino Giulia, Fagone Chiara, Amato Nicolò, Giordano Elisa, Scarano Ginevra, Singh Jasmine, Augello Sara, Gioè Siria, Mulè Giorgia, Passaro Marta, Bordonaro Gaia, Fiore Gabriele, Ristuccia Andrea, Ristuccia Mattia, Intilla Marco, Giordano Francesco, Margiotta Dorothy, Bruzzaniti Carlotta, Foglietto Francesca, Calabrese Emma e Sapienza Francesco.

Il coro ha al suo attivo numerose esibizioni legate a diversi eventi del territorio nisseno e si è sempre fatto apprezzare nelle diverse manifestazioni scolastiche: per dare il benvenuto alle delegazioni straniere di insegnanti e alunni dell’Erasmus, per i consueti recital di natale, in occasione degli Open Day, per l’inaugurazione dell’Orto- Progetto Edugreen e quest’anno ha partecipato ricevendo unanimi consensi al contest del Progetto “ Scuola Attiva Kids” promosso dal Ministero dell’Istruzione e da Sport e Salute.

Il coro con il Concerto di Primavera si è esibito presentando al numeroso pubblico presente brani del repertorio classico del periodo medievale fino ai nostri giorni. Particolare attenzione è stata rivolta al brano “Nica nica…” scritto dal compositore sancataldese Aldo Cammarata in collaborazione con il chitarrista Giangiacomo Martorana che ne ha eseguito la melodia. Il compositore Aldo Cammarata, presente in sala, ha spiegato come da una poesia degli anni ’30, scritta da una bambina di sette anni, ne abbia realizzato un brano attraverso il quale si trasmette un intenso e profondo messaggio universale. Le voci morbide dei dolci cantori iniziano a riscaldare l’atmosfera della Sala degli Oratori e con il brano “Dies irae” si vede il percorso di crescita degli alunni, la maturazione raggiunta e la sicurezza nell’esibizione. Il Dirigente Prof. Maurizio Lomonaco al termine dell’esibizione tra gli applausi dei presenti, si è congratulato con gli alunni del coro per la bravura dimostrata nell’eseguire brani appartenenti ad un vasto repertorio musicale, che nella loro diversità hanno trasmesso sentimenti ed emozioni al pubblico presente.

Le insegnanti Marcella Ivana Stringi e Paola Ferraro ringraziano il Dirigente Scolastico, l’Assessore Marcella Natale e il Presidente Gianluca Bruzzaniti per aver permesso la realizzazione del Concerto di Primavera. Il successo del concerto è di tutti: degli alunni, dei genitori, ma anche dei docenti della Scuola Primaria “A. Caponnetto” per la loro preziosa collaborazione e soprattutto del Dirigente Prof. Maurizio Lomonaco che ha sempre sostenuto i giovani cantori nelle varie esibizioni.