Caltanissetta. Audizione del dott. Trobia presso la Commissione Sanità del Comune: al Sant’Elia novità importanti in diversi reparti

CALTANISSETTA. Nella giornata di oggi si è tenuta l’audizione col Dott. Benedetto Trobia, Direttore del Presidio Ospedaliero S’Elia e la Sesta commissione consiliare sanità presieduta dal consigliere comunale Matilde Falcone, con argomento all’ordine del giorno; situazione degli accorpamenti delle Unità Operative in atto Presso il Presidio Ospedaliero S’Elia.

Durante l’incontro, Il Dottore Trobia ha dichiarato che il 29 maggio l’ Urologia e l’ Endocrinochirurgia ,saranno scorporati dalla UOC di Chirurgia , che tornerà ad avere 20 posti letto di degenza ospedaliera . Quindi l’urologia e l’endocrinochirurgia , saranno trasferiti al 5 piano ed avranno rispettivamente 10 posti letto più due DH l’Uoc di urologia e quattro posti l’endocrinochirurgia.

Inoltre, si stanno svolgendo dei lavori di ristrutturazione nei bagni dell’unità di Otorino e quindi al più presto, in tale Unità ,.saranno attivati 10 posti letto indistinti, dove troveranno collocazione i degenti di Oculistica, Otorino, Gastroenterologia e Nefrologia e altri pazienti in appoggio da altri reparti. Inoltre si stanno acquistando i mobili e attrezzature per Gastroentorologia , per cui l’UOC sarà trasferita tra 30/ massimo 60 giorni presso il Presidio S’Elia .

Nel frattempo la gastroenterologia funziona per le emergenze, urgenze presso l’ex blocco operatorio al quarto piano nel presidio ospedaliero . Per ciò che concerne l’ematologia e Oncologia l’azienda sta programmando lo scorporo, ma in questo caso bisogna che si intervenga strutturalmente ,al fine da separare la degenza ordinaria che accedeva da setting assistenziale (day hospital), al fine di innalzare il servizio assistenziale e creare una stanza di degenza dotata di unità trattamento aria per pazienti immuni depressi .

Naturalmente la commissione vigilerà affinché tali scadenze vengano mantenute. Il Presidente Matilde Falcone ha ringraziato fortemente i colleghi della commissione, che come sempre hanno dato un validissimo contributo con i loro preziosi interventi.