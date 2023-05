Butera. Vietata balneazione in alcune zone del litorale

BUTERA. La Regione Siciliana, Dipartimento di prevenzione – Laboratorio di sanità di Caltanissetta, ha emanato disposizioni in materia di balneazione stabilendo le aree in cui dovrà essere vietata. In particolare ha disposto il divieto di balneazione in alcuni tratti del litorale buterese.

Tale divieto riguarda tratti che, normalmente, non sono adibiti alla balneazione per motivi di sicurezza. I siti individuati riguardano zone del territorio comunale considerati oggetto di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Si tratta della Foce del torrente Canticaglione, del Torrente Punta Due Rocche, del Torrente Ciavola, e poi ancora del Canalone Desusino, di Rio Desusino e del Torrente Rizzuto. Nell’ordinanza di divieto di balneazione, anche al fine di segnalare i potenziali pericoli ai fruitori delle spiagge, è stato anche disposto che il Comune dovrà sollecitamente e necessariamente procedere al posizionamento di una segnaletica apposita con cartelli monitori, per come previsto nella nota che è stata prodotta da parte del Dipartimento di prevenzione – Laboratorio di Sanità Pubblica di Caltanissetta.

Alla luce di queste disposizioni, è stata emanata l’ordinanza da parte del sindaco Giovanni Zuccalà di divieto di balneazione lungo questi tratti di mare e di costa che, dunque, non potranno essere adibiti alla balneazione per motivi di sicurezza da parte di coloro che frequentano le zone costiere buteresi.