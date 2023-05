Butera. Approvato in consiglio comunale lo Statuto dell’Unione dei Comuni di Niscemi, Gela e Butera

BUTERA. E’ stato approvato dal Consiglio Comunale lo Statuto dell’Unione dei Comuni Butera, Gela e Niscemi. Il Consiglio Comunale ha approvato lo Statuto e lo schema di Atto costitutivo dell’Unione dei Comuni in maniera unanime, maggioranza e minoranza hanno trovato totale convergenza su questo importante strumento associativo per la gestione condivisa di alcune funzioni e servizi.

L’Unione rappresenta un ottimo strumento di razionalizzazione delle risorse economiche che permette alle amministrazioni pubbliche di attivare con minore sforzo economico e di risorse umane i diversi processi, sfruttando le risorse comuni.

In particolare l’Unione è costituita per la definizione e l’attuazione della strategia di sviluppo dell’area per la costruzione delle strategie territoriali a valere sul PR FESR Sicilia 2021/2027, dove l’Autorità di Gestione ha individuato la coalizione urbana ( F. U. A. functional urban area) costituita da Butera, Gela e Niscemi.

Il Sindaco Giovanni Zuccalà ha espresso soddisfazione per la capacità di tutto il Consiglio Comunale di aver saputo cogliere l’importanza di questo soggetto dotato di forma giuridico – istituzionale, che consentirà di poter gestire in maniera efficace la costituenda Strategia di Sviluppo dell’Area, con importanti ricadute sul territorio.