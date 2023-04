Serradifalco, “Itria”: venerdì Aurora Miriam Scala in scena al De Curtis

Prosegue a Serradifalco (CL) la stagione “Accade solo a Teatro” in programma al Teatro Comunale A. De Curtis e organizzata in collaborazione con Rete Latitudini, l’Associazione In Arte e l’amministrazione comunale.

Il prossimo appuntamento è venerdì 21 aprile alle ore 20.30 con “Itria” di Aurora Miriam Scala(Produzione Compagnia Bottega del Pane), che è anche la protagonista sulla scena.

Lo spettacolo, che vede Maria Chiara Pellitteri come aiuto regia ed il supporto tecnico di Alessandro Accardi, è un intenso monologo che racconta una vicenda di lotta sindacale siciliana realmente accaduta: l’eccidio di Avola, che ha cambiato il nostro Paese perché ha portato alla redazione della prima bozza dello Statuto dei lavoratori.

Il 2 dicembre 1968 uno sciopero pacifico si trasforma in tragedia. Dopo 10 giorni di proteste e nessuna risposta da parte dei proprietari terrieri, i braccianti si decidono per il blocco stradale. Sulla statale 115 irrompe la celere che spara ad altezza d’uomo, ferendo molti presenti, uccidendone due.

Uno di loro è Giuseppe Scibilia, marito di Itria. La vicenda è interamente raccontata dal punto di vista di questa donna che ha lottato tutta la vita per ottenere verità e giustizia.

La giovane netina Aurora Miriam Scala è reduce da una importante esperienza lavorativa in Svizzera: questo spettacolo, infatti, nella versione di “corto teatrale”, è stato selezionato per partecipare al prestigioso Bando di Produzione e Residenza della Fondazione Claudia Lombardi per il Teatro di Lugano.

A fine spettacolo si terrà un incontro con il pubblico a cui parteciperanno gli artisti e rappresentanti dei sindacati, fra i quali Giuseppe Randazzo del FLAI – CGIL.

INFO E PRENOTAZIONI:

+39 327 6685030 / +39 327 1559908 / +39 333 5276578

Biglietti: https://bit.ly/3RjWekt