Serradifalco. Disposto dall’amministrazione comunale utilizzo di soli sacchetti trasparenti per il conferimento dei rifiuti

SERRADIFALCO. L’amministrazione comunale ha adottato misure volte ad introdurre il divieto generale di utilizzo e vendita di plastica monouso non biodegradabile e non compostabile, tra cui i sacchi neri o non trasparenti per il deposito dei rifiuti di qualsiasi natura da parte dell’utenza. Ciò al fine di migliorare la raccolta differenziata nel territorio comunale.

Il sindaco ha ordinato a tutte le utenze cittadine, domestiche e non domestiche di non utilizzare, fornire e commerciare sacchi neri o comunque non trasparenti, in plastica non biodegradabile e non compostabile, per il conferimento di rifiuti di qualsivoglia natura; di utilizzare, per la raccolta dell’umido e frazione organica, sacchi in materiale compostabile; in caso di indisponibilità di sacchi di materiale compostabile, di conferire il rifiuto umido frazione organica in forma sciolta all’interno dei contenitori “porta a porta” assegnati in comodato d’uso.

Inoltre è stato disposto il divieto di vendere, commercializzare o cedere sacchi neri o non trasparenti, non biodegradabili o compostabili; di depositare e esporre qualsiasi tipo di rifiuto in sacchi neri o comunque non trasparenti, tali da impedire la verifica del corretto conferimento. Bisognerà introdurre in buste di plastica la carta ed il cartone, che dovranno essere conferiti sfusi nell’apposito bidone; di introdurre in buste di plastica o carta i contenitori in vetro, che dovranno essere conferiti sfusi nell’apposito bidone di colore verde.

In caso di inosservanza, ai trasgressori sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. Per la raccolta differenziata sarà possibile reimpiegare le buste della spesa compostabili fornite dalle principali catene di distribuzione. Sarà anche possibile impiegare le buste della spesa a perdere per il conferimento dei rifiuti differenziati.