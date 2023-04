Serradifalco. Concluso all’Istituto comprensivo “Filippo Puglisi” progetto “Biciscuola 2023” della Polizia

SERRADIFALCO. Si è concluso il progetto “Biciscuola 2023” della Polizia di Stato a cui hanno aderito le quinte classi della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “F.Puglisi” di Serradifalco.

Gli agenti della Polizia Stradale hanno spiegato agli alunni come si va in bici correttamente e in sicurezza, l’utilità del caschetto protettivo, dei rifrangenti e delle giuste manovre da eseguire nel traffico. I bambini hanno eseguito un percorso simulato nel quale erano presenti bici pedoni, mettendo in atto tutte le regole Stradali acquisite.