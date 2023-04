San Cataldo. Gran successo per l’edizione 2023 della Festa del Libro

SAN CATALDO. Ha riscosso un gran successo l’edizione 2023 della Festa del Libro a San Cataldo. Nella circostanza i ragazzi delle scuole hanno realizzato “Un Segnalibro anche per Te” ideato nel laboratorio creativo che si sono scambiati tra le diverse classi come dono.

Molto interessante il “viaggio nel Tempo” con la mostra allestita che ha portato tutti indietro nel passato con quaderni, macchine da scrivere, libri, cartoline, cartelle scolastiche del 1900 a cura dell’insegnante Aldina Falzone e dello scrittore Reborto Tirrito.

Molto apprezzata la performance del Liceo Artistico Juvara dal titolo “l’ albero della Pace” che ha raccontato inclusività e pace, ma anche quella dell’Euroform che ha proposto spunti di apprezzata creatività e professionalità grazie alla preziosa collaborazione di insegnanti e alunni.

Per il resto, parecchio apprezzato anche il contributo della Biblioteca Comunale Bernardino Giuliana che ha effettuato iL prestito del libro incontrando tanti giovani che hanno riscoperto il valore e il significato della lettura. Notevole anche l’apporto del Conadi, del suo presidente e dei suoi volontari sempre vicini al mondo dei ragazzi e delle ragazze.

Consensi notevoli anche per il flashmob con un libro in mano con il quale è stata elevata una voce unica e alta per gridare : io Amo Leggere… Leggere Ti Dona! Una giornata che non è stata fermata nemmeno dalla pioggia e che è stata caratterizzata da tanti eventi con un unico comun denominato: l’amore per la lettura.