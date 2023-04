Pd: Martusciello (FI/Ppe), “Nessuna trattativa” con Chinnici

“Nessuna trattaviva e’ in corso” tra Caterina Chinnici e Forza Italia in merito a un eventuale passaggio dell’europarlamentare del Pd nel partito guidato da Silvio Berlusconi. A dirlo all’AGI e’ Fulvio Martusciello, capo delegazione di Forza Italia nel Ppe al Parlamento europeo. Martusciello ha aggiunto che non c’e’ “nessuna conferma” delle indiscrezioni riportate dai media riguardo al destino politico dell’ex candidata del centrosinistra alla presidenza della Regione Siciliana. L’AGI ha contattato anche Manlio Averna, marito di Caterina Chinnici, e che negli ambienti politici e’ indicatore come il tessitore delle strategie politiche dell’europarlamentare. “No comment”, ha risposto. E ha aggiunto: “I giornali pubblicano quello che vogliono, siamo una nazione libera”. (AGI)