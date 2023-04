Il ringraziamento di un cittadino al Reparto di Pneumologia dell’Ospedale Sant’Elia: “Illustre esempio di buona sanità”

CALTANISSETTA. Una nota per sottolineare i meriti del Reparto di Pneumologia dell’Ospedale Sant’Elia e per rilevare i meriti di dottori, infermieri, operatori e Oss. E’ quella che l’avv. Roberto Talluto ha inviato alla nostra redazione e che la stessa pubblica integralmente. Questo il contenuto:

“Scrivo questa lettera di ringraziamento all’Unità Operativa di Pneumologia dell’Ospedale S.Elia.

Sono stato ricoverato in tale Reparto per oltre 10 giorni per seri problemi respiratori. Adesso, dimesso sono rientrato a casa per continuare la terapia domiciliare.

I dott.ri Alletto, Giarratano e Rizzo e tutta l’equipe medica, il capo sala Pio Alcamisi, l’infermiere Benedetto e tutti gli altri operatori e Oss, con la loro premura e umanità hanno reso la mia degenza e i problemi legati ad essa più leggeri e sopportabili. Li ringrazio di cuore, qui in Ospedale ho incontrato un reparto d’eccellenza, tutti impegnati con grande umanità oltre che con competenza e serietà’.

Il reparto di Pneumologia del S. Elia è un illustre esempio di buona sanità, grazie ai medici e personale sanitario di alto profilo professionale. Il suo personale medico, infermieristico e Oss fanno il loro mestiere con il cuore e non sembrano che facciano un lavoro, ma una e vera “missione” ricca di umanità’, non ho parole per dire infinitamente GRAZIE!”

Avv. Roberto Talluto