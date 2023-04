Il Ponte sullo Stretto va costruito: la Calabria è pronta a cofinanziarlo

“Il Ponte sullo Stretto non è finanziato nel Def? Non mi sembra una notizia, si sapeva che nel Documento di economia e finanza non ci sarebbero state le risorse per questa grande infrastruttura”.

Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, intervenendo a ’24 Mattino’, su Radio 24.

“Si tratta di risorse da reperire in legge di bilancio e poi attraverso il confronto con l’Europa – ha continuato il governatore calabrese – C’è la disponibilità delle due Regioni più immediatamente interessate, la Calabria e soprattutto la Sicilia, a partecipare al finanziamento di quest’opera pubblica.

Per cui, c’è sicuramente la volontà di realizzarlo, bisogna solo individuare le forme di finaziamento comunitarie e italiane. Attraverso l’Europa – ha concluso Roberto Occhiuto – ci sono risorse importanti, si tratta di riprogrammarle nella direzione di investire in quest’opera strategica per il nostro Paese”.