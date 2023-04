Gran successo per il convegno regionale del Collegio italiano dei primari oncologi della Sicilia organizzato dal dott. Stefano Vitello

Ha avuto luogo ad Enna il convegno regionale CIPOMO (Collegio italiano dei primari oncologi della Sicilia ). Il Convegno, organizzato dal Dr Stefano Vitello, direttore dell’UOC di Oncologia di Caltanissetta e coordinatore dei primari oncologi della Sicilia, e da Daniela Sambataro ,Direttore dell’UOC di Oncologia di ENNA, ha visto riuniti tutti i Direttori delle Oncologie pubbliche, private ed universitarie della Sicilia, e di alcune associazioni di volontariato

IL titolo del Convegno estremamente significativo :la bussola in oncologia. I convenuti hanno ricevuto i saluti del Commissario straordinario dell’Asp di Enna dottor Francesco Ludica. Per la complessità delle decisioni terapeutiche, per le problematicità cliniche, per la necessità di integrazione tra le diverse figure professionali, nelle molteplici esigenze sanitarie , -multifasiche e multidimensionali del paziente- l’Oncologia rappresenta una branca medica in continua evoluzione.

Per cercare di non disperdersi negli snodi decisionali terapeutici e assicurare ad ogni paziente la cura più idonea è necessario farsi guidare da una bussola ,che riconosce nella personalizzazione delle cure, prossimità sanitaria, persona e sinergismo operativo un sicuro strumento di orientamento scientifico ed etico. Strumento che consente di essere fedeli alla nobile professione del medico ,messa al servizio della fragilità della natura umana .

Al Convegno ha partecipato il Presidente nazionale del CIPOMO, dr LUIGI Cavanna, che ha espresso il suo vivo compiacimento per la classe oncologica siciliana ,nella quale evidenzia professionalità e coesione di impegno programmatico .

Diverse volte durante il convegno si è fatto riferimento alle parole del Presidente Sergio Mattarella, che nel discorso di fine anno 2022 tra le altre cose, ha affermato “ Occorre operare affinché quel presidio insostituibile di unità del Paese rappresentato dal Servizio sanitario nazionale si rafforzi ponendo sempre più al centro la persona e i sui bisogni concreti, nel territorio in cui vive”

Durante il convegno è intervenuta l’Assessore regionale della Salute la dssa Giovanna Volo, che nel suo saluto ,ha espresso il suo determinato impegno e del Presidente Schifani di attenzionare sempre più il mondo della fragilità , e quella oncologica è una fragilità che coinvolge la sfera fisica, umana, relazionale e sociale della persona e del contesto familiare, cercando di migliorare, implementare , ottimizzare il servizio sanitario regionale per renderlo sempre più prossimo alle necessità del paziente.

Ha rimarcato la necessità di guardare tutti allo stesso obiettivo: erogare un servizio sanitario sempre più qualificato ed efficiente in maniera sinergica e collaborativa tra istituzioni politiche, sanita’ pubblica , privata , universitaria, mondo del volontariato, società civile.

Il dr Stefano Vitello, nella sua qualità di coordinatore dei primari siciliani di Oncologia, poco prima della chiusura del convegno, ha esposto il risultato di un questionario sulle criticità e margini di miglioramento delle diverse Unità della Sicilia; il questionario sarà consegnato alla dottoressa Giovanna Volo in un prossimo incontro per attivare, implementare e/o ottimizzare gli atti che l’Assessorato riterrà opportuni