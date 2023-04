DELIA. “Solamente in questo mese di Marzo 2023 tra scuole, campo sportivo e giostre intercettati fondi per 4.172.000 euro, in lettere quattro milioni centosettantadue mila euro”.

Parola del sindaco Gianfilippo Bancheri che ha ricordato come l’ultimo finanziamento ottenuto sia stato quello per la riqualificazione del campo sportivo comunale “Michele Carvello”. <Anche questa – ha concluso – è storia>.