C’era una volta… la Settimana Santa di Caltanissetta

Inizia oggi un racconto dedicato ai più piccoli sui riti pasquali della Settimana Santa. Un modo per far scoprire alle nuove generazioni le nostre sacre tradizioni. E farle innamorare di esse

C’era una volta…

Un re!

Sì miei piccoli lettori… c’era una volta un Re!

Ma c’era anche un pezzo di legno, un Capitano, un pescatore, un artigiano, un figghiamaru, un poeta, un attore, uno scultore … una miniera, una città: CALTANISSETTA.

Da oggi inizia una settimana molto speciale, la Settimana Santa, la Settimana che ricorda la morte di Gesù.

E qui, a Caltanissetta, ogni anno, rivivono antiche tradizioni bellissime che quest’anno vogliamo raccontare su queste pagine, giorno dopo giorno, tradizione dopo tradizione… come se fossero tutte parti di una bellissima favola.

Anticiparvi la storia con i nostri racconti e poi lasciarvi andare a scoprirle in Centro Storico.

Inizieremo con Gesù Nazareno e la sua colorata barca di fiori, proseguiremo con le sacre rappresentazioni (a proposito …sai come si chiamano qui? Scinnenza!)

Conosceremo la Real Maesteanza,Vare e Varicedde e poi… il Cristo Nero!

Pronti per fare questo viaggio?

Che la settimana santa abbia inizio!

Sembra favola.

Ma è vero!

Proseguiremo la storia con…

C’era una volta… la Settimana Santa e Gesù Nazareno “sulla barca”

C’era una volta… la Settimana Santa e gli attori della Scinnenza

C’era una volta… la Settimana Santa e la Real Maestranza

C’era una volta… la Settimana Santa e le Varicedde

C’era una volta… la Settimana Santa e le Vare di Caltanissetta

C’era una volta… la Settimana Santa e i figghiamari del Cristo Nero

