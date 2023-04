Caltanissetta. Il Liceo Scientifico “Volta” conquista le finali nazionali di Tennis Tavolo 2023

CALTANISSETTA. Anno scolastico indimenticabile per gli alunni del Liceo Scientifico A. Volta di Caltanissetta , che dopo aver vinto le fasi provinciali in tutte le discipline sportive a cui ha partecipato, ha vinto anche la fase regionale di Tennis Tavolo conquistando il passaggio alla fase nazionale che si svolgerà a Terni dal 16 al 19 maggio.

La formazione maschile guidata dai Prof. Galiano Emilio e Sollami Giuseppe ha vinto il titolo regionale dominando tutti gli incontri vincendo nella prima fase del torneo contro le province di Messina, Enna e Trapani, in semifinale contro Ragusa ed in finale ha battuto per la seconda volta Messina conquistando cosi il passaggio alle fasi nazionali.

La formazione nissena composta da Simone Giacone, Andrea Pisa, Rodolfo Sollami e Michele Lunetta ha conquistato questa bella vittoria vincendo tutti i singoli macth lasciando agli avversari un solo set, i liceali del Volta hanno dominato il torneo riuscendo ad abbinare alla tecnica anche una ottima capacità di reazione e di controllo che in questo sport è indispensabile.

Ottima anche la prova della formazione femminile formata da Vittoria Fornarotto, Ginevra Garofalo e Chiara Scarantino, le “Voltine” hanno disputato un bel torneo classificandosi al 4 posto perdendo la combattuta finale per il 3 posto contro la provincia di Messina.