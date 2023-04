Butera. Finanziato dall’Autorità di Bacino progetto per tratto stradale del Vallone La Guglia

BUTERA. Impedire che il dissesto idrogeologico possa avere conseguenze negative sul territorio, ma anche per consentire un deflusso regolare e ordinato delle acque salvaguardando la funzionalità delle strade e i livelli di sicurezza nel territorio. Sono questi gli elementi qualificanti che hanno portato l’Autorità di Bacino a concedere un finanziamento all’amministrazione comunale di 164.200 euro per ripristinare il regolare deflusso delle acque e la funzionalità della strada comunale sul tratto del Vallone La Guglia.

Si tratta di un’opera, anche questa importante in quanto è destinata a sistemare al meglio un’area che necessitava di interventi urgenti e adeguati. Per altro, questo nuovo finanziamento arriva dopo quello che la stessa Autorità di Bacino aveva concesso al Comune di Butera per 84.209 euro al fine di procedere alla sistemazione dell’area nella quale insiste il torrente di contrada Lo Monaco.

Anche stavolta, come ha sottolineato il sindaco Giovanni Zuccalà, l’Autorità di Bacino, dopo opportuno sopralluogo con i tecnici del Comune, ha messo a disposizione dell’amministrazione comunale un finanziamento che servirà per ripristinare il regolare deflusso delle acque e la funzionalità della strada comunale sul tratto del Vallone La Guglia.

Con questo nuovo finanziamento, al Comune di Butera sono stati fin qui finanziati progetti per circa 240 mila euro che potranno certamente apportare miglioramenti in un territorio che necessita interventi mirati sul piano idrogeologico.