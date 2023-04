Bufalino e Arena (PD) esprimono soddisfazione su come il PD Gelese sta portando avanti incontri nell’area progressista e riformista

“Il Partito Democratico provinciale esprime soddisfazione per come il segretario e la segreteria del PD Gelese stanno conducendo gli incontri con i partiti e i movimenti rappresentati in consiglio comunale afferenti all’area progressista e riformista”.

Lo hanno affermato il segretario provinciale del Pd Renzo Bufalino e il presidente provinciale Massimo Arena. “Sosteniamo pienamente gli sforzi che il PD Gelese sta facendo per avviare una vera fase di concreto rinnovamento finalizzata a presentare agli elettori un partito capace di essere guida e riferimento. Il PD nisseno ha dato vita a un nuovo corso e in tutta la provincia, così come a Gela, dimostra oggi di avere un gruppo gruppo dirigente autorevole e competente. Va proprio in questa direzione il lavoro che in questi giorni porta avanti la segreteria cittadina, che opera in piena sintonia con gli organismi provinciali, confrontandosi e portando avanti un progetto di profondo cambiamento.

Riteniamo che a Gela, così come in tutte le altre realtà comunali della provincia che si apprestano ad affrontare le elezioni amministrative, possano esserci le condizioni per presentare un progetto serio, credibile e vincente, anche se ogni realtà territoriale ha peculiarità e caratteristiche politiche proprie. Ed è per questo che il raccordo tra gli organismi locali e quelli provinciali assume importanza fondamentale ed imprescindibile. Questo è quello che la segreteria provinciale ha iniziato a fare nelle diverse realtà chiamate al voto, fra queste Gela.

Costruiamo alleanze vincenti ed inclusive alla società civile a cui il PD si apre con convinzione e spirito di sinergica partecipazione”.