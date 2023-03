Uno dei servizi più utilizzati ed amati nel periodo recente, è il noleggio con conducente. Si tratta di un trasporto privato che mette a disposizione dei clienti o un van o un’auto con autista e carburante inclusi a prezzo fisso. Si tratta di un servizio che ha stravolto le carte in tavola per ciò che concerne il settore dei trasporti, poiché l’offerta è all’avanguardia. Nonostante i mezzi disponibili possano anche sembrare di lusso, decisamente confortevoli, si tratta di un servizio i cui costi sono accessibili a tutti. Ecco tutto ciò che serve sapere sul servizio noleggio con conducente.

Un servizio pienamente confortevole

Il servizio noleggio con conducente è pienamente confortevole perché offre un servizio completo. Il costo del tragitto lo si conosce prima, e per questo aspetto differisce dai taxi: non c’è nessun tassametro, e quindi anche in caso di traffico non ci possono essere aumenti del prezzo stabilito in precedenza. La corsa va prenotata in anticipo, basta navigare in Internet e fissare un appuntamento diretto con l’autista tramite appositi portali, come ad esempio nccmilano.com, dove il servizio è disponibile tutti i giorni 24 ore su 24.

Come i taxi, anche il servizio noleggio con conducente dà la possibilità di far circolare i veicoli disponibili nelle zone ZTL, così come auto o van possono utilizzare l’apposita corsia per trasporti privati, presente in ogni città. I conducenti sono dei professionisti che hanno dovuto sottoporsi ad un test prima di poter ottenere la certificazione necessaria per poter svolgere il servizio alla guida dei veicoli. Gli autisti conoscono le strade e diverse lingue, così da restare sempre a disposizione per qualunque dubbio o informazione richiesta dal cliente.

Il servizio noleggio con conducente è il più usato nelle grandi città

Nelle grandi città si predilige il servizio noleggio con conducente poiché a differenza dei taxi sono meno costosi e permettono di arrivare prima a destinazione. Sia che il cliente è in vacanza nel luogo dove richiede il trasporto, sia che si tratti di un impiegato desideroso di giungere a lavoro in tempo, la velocità del servizio permette di calcolare per bene i tempi.

Anche qualora ci sia traffico, e nelle grandi città c’è tutti i giorni, grazie alla possibilità che hanno i conducenti del servizio, si riesce a guadagnare del tempo passando per le zone ZTL oppure per delle scorciatoie conosciute dagli autisti stessi, nonché per la corsia referenziale.

Un servizio puntuale

Il servizio noleggio con conducente permette di arrivare puntuali a destinazione, ma soprattutto è l’orario di incontro fissato in precedenza ad essere pienamente rispettato dagli autisti. Se viene prenotata una corsa dall’aeroporto in città e l’aereo dovesse essere in ritardo, il conducente attende fino a 60 minuti senza nessun supplemento.

Una volta prenotato il servizio, si può disdire l’appuntamento fino a 24 ore prima. La comunicazione con il conducente avviene in maniera diretta, o tramite numero telefonico oppure attraverso uno scambio di email.

Possibilità di muoversi in gruppo

Si può pensare di affidarsi al servizio noleggio con conducente anche quando a spostarsi è un intero gruppo. Siccome si tratta di un servizio disponibile su tutto il territorio europeo, è consigliato prenotare un minivan o un bus con un autista esperto che conosce le strade della città. La comodità è che il preventivo è fisso, una volta chiarito tutto sull’appuntamento ed il tragitto, viene stabilito il costo complessivo.

Quest’ultimo non potrà variare in nessun caso, poiché tra i vantaggi del servizio noleggio con conducente, è indicato specificamente che non si è soggetti a cambiamenti di alcun tipo. Una volta indicata la destinazione ed il numero di persone, bisogna solo accomodarsi nel trasporto privato scelto.