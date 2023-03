Torna a casa dal lavoro in anticipo e scopre che nel suo appartamento erano in corso riprese di un film porno

E’ tornato a casa dal lavoro in anticipo per via di un imprevisto e, varcata la soglia, si è trovato davanti una scena surreale: nell’appartamento che da qualche tempo aveva preso in affitto erano in corso le riprese di un film porno. E’ successo, riporta Il Messaggero, a un 35enne domiciliato a Dragona, vicino a Ostia.

Regista, attori e addetti al set erano sparpagliati per la casa, tra il salotto e la camera da letto: circa 20 persone tra cui il proprietario dell’appartamento. A quel punto l’uomo ha chiamato la polizia. Al loro arrivo gli agenti hanno dovuto dividere l’affittuario e il locatore che, è emerso, si era tenuto una copia delle chiavi all’insaputa dell’inquilino.

Fuggita invece la troupe cinematografica. Il fatto è avvenuto lo scorso 20 novembre e ora è finito in Procura. L’ipotesi è quella di procedere per violazione di domicilio anche se per farlo manca la denuncia dell’inquilino. (Tg Sky 24)