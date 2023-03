Smart working e cancelleria da ufficio: cosa occorre?

Lo smart working in Italia è svolto oggi da più di 3 milioni e mezzo di lavoratori, ed è un dato destinato a salire, anche considerando la diffusione sempre maggiore delle professioni digitali. Lavorare da casa offre vantaggi non indifferenti, come la possibilità di risparmiare su benzina e pranzo fuori, ma anche sul tempo trascorso nel viaggio da casa a lavoro e viceversa.

È importante, però, per rendere ottimale lo smart working, adibire uno spazio della casa unicamente per il lavoro. Una bella scrivania organizzata come postazione lavorativa, infatti, renderà molto più proficuo il tempo trascorso a lavorare e scollegherà l’idea che ci fa percepire la casa come il posto in cui rilassarsi e basta. Ma cosa occorre per lavorare da remoto? Ecco alcuni oggetti di cancelleria immancabili sulla scrivania di un remote worker.



Penne e matite



È vero che chi lavora in smart working lo fa prettamente tramite computer, e che quindi tecnicamente non dovrebbe aver bisogno di penne e matite. Allo stesso tempo, però, è anche vero che c’è sempre bisogno di appuntarsi informazioni, magari ricevute al telefono durante una call. E quando si ha fretta di dover segnare qualcosa, le prime cose che si vanno cercando sono proprio una penna e un pezzo di carta.

Inoltre, per moltissime persone scrivere a mano rimane un punto di riferimento ben saldo, l'opzione migliore per essere più veloci e produttive e a volte per tenere meglio a mente alcune informazioni. L'acquisto di cancelleria online è estremamente comodo per chi lavora da casa: permette di fare grosse scorte, di poterle acquistare in qualsiasi momento senza uscire da casa e riceverle comodamente al proprio domicilio.



Evidenziatori

Gli amanti della cancelleria non possono fare a meno degli evidenziatori, che si rivelano molto utili per chi lavora in smart working. È risaputo che, nello studio così come nel lavoro, i colori aiutino a ricordare: creare quindi una gerarchia di importanza delle informazioni scritte è un ottimo modo per avere ben chiaro in mente che cosa ha la priorità.

In smart working si può rivelare molto utile anche organizzare la propria giornata, dividendo l’orario lavorativo per obiettivi da raggiungere. Gli evidenziatori possono essere utilizzati anche per creare un planning cartaceo di questa pianificazione, così da averla sempre sotto gli occhi.



Oggetti per mantenere l’ordine

Quando si lavora a una scrivania, è di fondamentale importanza mantenere ordinata la postazione. È stato dimostrato, infatti, che una postazione ordinata e pulita riduca drasticamente il livello di distrazione del lavoratore. Anzi, molto spesso l’ordine aumenta la produttività.

Ecco che si rivela utile acquistare tutti quegli oggetti di cancelleria da ufficio mirati al mantenimento dell’ordine di una postazione lavorativa. Per esempio il cestino da scrivania, nel quale gettare le cartacce appallottolate o i trucioli delle matite temperate e della gomma da cancellare. Se scelto con cura può essere anche un ottimo dettaglio per l’arredamento della stanza.

Inoltre, per garantire l’ordine sono anche utili graffette e raccoglitori: in questo modo, tutti i fogli stampati e i documenti “volanti” troveranno il loro posto.