Sicilia. Agricoltura, Dipartimento avvia campagna export 2023-24 di uva da tavola in Canada e Uruguay: istanze entro l’8 aprile

Un avviso per le aziende agricole interessate aesportare uva da tavola all’estero, e in particolare in Canada e Uruguay. Lo ha pubblicato il dipartimento regionale dell’Agricoltura in vista della prossima campagna commerciale di esportazioni 2023-24 di uva da tavola e di agrumi in linea con l’inquadramento legislativo in materia di export di prodotti agricoli deciso da Ue e dallo Stato. Le ditte dovranno manifestare l’interesse a partecipare al programma di esportazione entro l’8 aprile, inviando la relativa richiesta di adesione al Servizio fitosanitario regionale (Sfr).



L’obiettivo dell’avviso, che si aggiunge a quello per l’export di agrumi in Brasile e Cina, è prevedere i controlli fitosanitari di campo necessari per programmare le esportazioni. Le aziende esportatrici, sotto la sorveglianza del Servizio fitosanitario regionale e con il proprio personale tecnico, dovranno condurre i necessari controlli nelle unità di produzione il cui prodotto è destinato all’esportazione secondo protocolli già definiti con i paesi terzi.



Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate via Pec, seguendo lo schema pubblicato sulla pagina web del Servizio fitosanitario 2023, al seguente indirizzo: servizio4fitosanitario@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it. Tutte le informazioni sui protocolli fitosanitari sono disponibili on line nella pagina dedicatasul portale della Regione Siciliana.