Serradifalco. Al Teatro “De Curtis” assemblea cittadina sul tema “Il diritto alla salute nel sistema sanitario nazionale”

SERRADIFALCO. Si svolge oggi un’assemblea cittadina sulle tematiche legate alla salute e alla sanità nazionale nel teatro comunale “Antonio De Curtis” alle ore 18. L’assemblea è stata organizzata grazie alla collaborazione tra l’associazione di promozione sociale “Noi per la Salute – Tina Anselmi” e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Leonardo Burgio.

Il titolo dell’incontro verterà sul tema “Il diritto alla salute nel sistema sanitario nazionale”. A presiedere l’assemblea cittadina su questa importante tematica sarà il sindaco Leonardo Burgio nella sua qualità di prima autorità sanitaria cittadina. Il primo cittadino avrà modo di proporre le linee di una problematica come quella del diritto alla salute che appare necessario garantire in uno stato la cui Costituzione, che ne è la legge fondamentale, lo afferma tra i diritti imprescindibili per ogni uomo e cittadino.

Previsti gli interventi di Giuseppe Pastorello che è presidente dell’Aps “Noi per la Salute – Tina Anselmi”, Paola Garofalo, delegata cittadina Airc di Caltanissetta e Piero Cavaleri, socio dell’Associazione Noi per la Salute e presidente dell’Aps Oikos.