Serie D. La Sancataldese batte 1-0 il San Luca con un gol di Bonanno e fa un passo avanti sia in chiave salvezza diretta che play off

Un gol del bomber Tommaso Bonanno sul finire della prima frazione di gioco ha permesso alla Sancataldese di piegare l’ostico San Luca e di salire nei piani alti della classifica portandosi a quota 41.

Un match esaltante, quello del Valentino Mazzola con i padroni di casa determinati a conquistare una vittoria che ha significato anche , e soprattutto, aggiungere ulteriori punti salvezza portando a + 10 il vantaggio sull’ultima squadra, il Castrovillari, occupante la griglia dei play out che, di punti, ne ha 31.

La Sancataldese, tuttavia, a questo punto del campionato, può anche sognare un possibile storico ingresso nei play off promozione di serie D. Sono infatti quattro le squadre raggruppate in appena due punti: a quota 43 c’è il Trapani, a 42 il Lamezia Terme e a 41 Sancataldese e Licata.

Insomma, sulla carta, quando mancano sei turni alla fine della stagione regolare, la Sancataldese, con 18 punti ancora in palio, potrebbe benissimo giocarsi le sue possibilità in chiave play off. Insomma, una Sancataldese a metà tra la soddisfazione per la conquista di una quasi sicura salvezza diretta e il sogno play off per un finale di stagione tutto da godere.