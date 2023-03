San Cataldo. Per l’8 marzo c’è “Donna che Impresa” e la presentazione del libro “Arrocco siciliano” di Costanza Di Quattro

SAN CATALDO. Saranno due gli eventi che l’amministrazione comunale ha organizzato al fine di celebrare il prossimo 8 marzo la Giornata internazionale della donna. Il primo dei due eventi organizzati dall’Amministrazione di San Cataldo, in occasione della Giornata internazionale delle donne, ha come titolo “Donna che impresa” e si terrà la mattina di mercoledì 8, alle ore 9:30, presso l’Auditorium BCC Toniolo ‘G. Saporito’ di San Cataldo.

Un evento aperto a tutta la cittadinanza dall’enorme valore simbolico ma anche pratico. La scaletta prevede i saluti iniziali del sindaco Gioacchino Comparato e dell’Assessore Guttilla. Interverranno Eleonora Rocca, Founder & Managing Director di Womenximpact, community dedicata alla leadership e all’imprenditoria femminile, Oriana Torregrossa, esperta digitale “Scuola Futura” e Digital & Communication Strategist che parlerà di Tech- Women, ragazze STEM stereotipi e disparità di genere.

Interventi anche da parte di Nicoletta Iacobacci, Global Technology & Ethics Advisor, autrice di “L’Etica è Donna”, parlerà del ruolo della donna nel ridisegnare il nostro futuro. Seguirà un intrattenimento musicale. Poi si proseguirà con le imprenditrici donne di Fenimpresa, con moderatrice Oriana Torregrossa.

L’autrice Costanza Di Quattro (nella foto) presenterà il suo libro “Arrocco siciliano”. “Siamo molto orgogliosi ed entusiasti che in questa giornata si possano sviluppare sinergie così importanti con professionalità notevoli come quelle presenti tra le relatrici, grazie alle quali si svilupperanno tematiche legate all’imprenditoria femminile. San Cataldo vanta a tal proposito grandi esempi, che diventano sprone e modello per le giovani generazioni”,

ha detto il sindaco Gioacchino Comparato che ha ringraziato la Banca Toniolo per aver messo a disposizione la prestigiosa sede per l’evento; Fabio Salerno per la collaborazione nell’organizzazione della giornata e Valentina Mistretta, artista sancataldese che ha donato una sua opera d’arte utilizzata come immagine dello sfondo della locandina.