San Cataldo. Il 25 marzo si inaugura la mostra “Li jorna di la Passione” su tradizioni della Settimana Santa

SAN CATALDO. L’Associazione Culturale il Pettirosso presenta alla città una nuova mostra, realizzata stavolta all’insegna del ricordo e della valorizzazione delle antiche tradizioni, presenti e future, sulla Settimana Santa sancataldese.

La mostra è stata voluta fortemente da Michele Falzone con il preciso intento di tramandare la passione della nostra festa più bella ai nostri giovani, nonché per far conoscere la maestria dei tanti artisti e volontari che si adoperano costantemente per non perdere tutto ciò che i nostri avi, con cura hanno creato.

Con questa idea, l’associazione il Pettirosso sarà onorata di accogliere tutta la cittadinanza nella giornata di sabato 25 Marzo alle ore 19 per l’inaugurazione che si terrà a San Cataldo in Piazza San Giuseppe. “Li Jorna di la Passione” darà la possibilità di ammirare in un’unica sala espositiva opere e foto, realizzate da: Michele Cravotta, Fabio Diliberto, Marko Cosentino, Michele Falzone, Claudio Lipari, Salvatore Alessi e Francesca Miraglia.

Inoltre si potranno ammirare gli “straordinari” costumi romani storici, realizzati da Giuseppe Pilato e appartenenti ai nipoti Angelo e Giuseppe Butera, su gentile concessione di Claudio Arcarese, si potrà ammirare per la prima volta il simulacro dell’Addolorata realizzato da Giuseppe Emma nel 1950 e restaurato dai figli nel 1979, saranno esposte altre due opere di Giuseppe Emma, la statua di San Giovanni e un Crocefisso di proprietà famiglia Umberto Graglia.