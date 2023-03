Ruba un uovo di alligatore e…

Stati Uniti- Un’ex volontaria del Texas Parks and Wildlife, che vive nella contea di Caldwel , ha allevato un alligatore in cortile per 20 anni.

La donna è entrata in possesso dell’esemplale quando era ancora all’interno dell’uovo e lo ha accudito come se fosse un normale animale domestico. Crescendo Il rettile ha raggiunto le dimensioni di due metri e mezzo. La scoperta è avvenuta per caso ad opera di un guardacaccia che passando vicino la casa ha notato la” bestiolina” . La presenza di Tewa (così si chiama l’alligatore) è stata segnalata alle autorità locali che hanno disposto il trasferimento presso il Texas Game Wardens dove vi sono altri animali della sua specie. (Lello Lombardo)