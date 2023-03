Regno Unito, nasce a 22 settimane: sopravvive contro ogni probabilità

Rachel Stonehouse era incinta di 22 settimane e cinque giorni quando ha partorito Imogen. La neonata, nata il 6 settembre scorso al Singleton Hospital di Swansea (Regno Unito), pesava solo 515 grammi e aveva scarsissime probabilità di rimanere in vita, meno del 10%, ma ce l’ha fatta. È stata subito messa in incubatrice, dove ha trascorso moltissimi mesi. Era estremamente fragile e traslucida, ha dichiarato la mamma. Rachel, 28 anni, e il compagno Corey sono stati ospitati nelle vicinanze dell’ospedale per trascorrere più tempo possibile con la loro bimba. “È stato il periodo più spaventoso della mia vita, ma lo staff è stato fantastico con me e la mia famiglia. Si sono sempre fidati di me come mamma e del mio istinto”.

Dopo 132 giorni in ospedale la piccola è potuta finalmente andare a casa, a Bridgend. Il primato del bimbo sopravvissuto più prematuro al mondo, però non spetta a lei, ma a Curtis Zy-Keith Means (Stati Uniti), nato a 21 settimane e un giorno, 11 giorni prima di Imogen.