Pusher, spacciava pur percependo il reddito di cittadinanza: arrestato

Il 10 marzo scorso, in Santa Teresa di Riva (MESSINA), i militari dell’Aliquota Operativa hanno arrestato un 25enne del luogo, incensurato e percettore di reddito di cittadinanza, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma avevano notato insoliti movimenti di persone nei pressi dell’abitazione del 25enne.

Durante i servizi di controllo, l’attenzione dei Carabinieri si è concentrata su un ragazzo, risultato poi presunto acquirente, che entrava nell’abitazione monitorata per poi uscire subito dopo. I militari lo hanno quindi atteso all’uscita e lo hanno perquisito, trovandolo in possesso di due dosi di marijuana.

A questo punto, i Carabinieri hanno effettuato la perquisizione dell’abitazione dove hanno trovato circa 150 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e la somma di oltre 400 euro, probabilmente guadagnati attraverso lo spaccio.

Il 25enne, a cui è stata avviata la procedura per la revoca del beneficio del reddito di cittadinanza, è stato arrestato in flagranza di reato. Condotto davanti al Giudice del Tribunale di MESSINA, è stata applicata a suo carico la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza con obbligo di rimanere in casa nelle ore notturne. Il giovane che aveva acquistato la droga, invece, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.