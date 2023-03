Mussomeli, arredi nel centro urbano

MUSSOMELI – Continua il lavoro di miglioramento del Centro urbano di Mussomeli. Sono state posizionate nei giorni scorsi panchine, cestini porta rifiuti, contenitori per deiezioni canine, bacheche per avvisi, leggii per immobili storici e artistici. Sarebbe una cosa lodevole notare nei ragazzi, giovani e adulti un più senso civico nei propri comportamenti individuali, come esempio alla nuova generazione, a salvaguardia e rispetto dell’ambiente che direttamente ci riguarda, D’altronde, Il senso civico indica il rispetto delle norme che regolano la convivenza tra cittadini, dei diritti e delle esigenze altrui, nonché l’attenzione a principi di decoro e di buona educazione. Per questo, avere senso civico significa rispettare gli altri, il gruppo, la comunità e sentirsi parte integrante, sentire il senso di responsabilità oltre che di appartenenza. Ben venga l’arredamento, magari, gradualmente, integrarlo in altri punti strategici del territorio.