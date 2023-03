Migranti: trovato cadavere decapitato in spiaggia Lampedusa

Un cadavere decapitato e’ stato trovato dai carabinieri a Lampedusa, sulla spiaggia di Baia Francese. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione e avvolto in una coperta. L’ispezione cadaverica servira’ ad accertare il sesso e il tempo trascorso in acqua prima che arrivasse sulla battigia.

Considerando la conformazione del bacino e altre caratteristiche fisiche – circa un metro e 70 centimetri – l’ipotesi e’ che potrebbe trattarsi di una donna. Il fatto che il cadavere fosse avvolto in una coperta fa ipotizzare una morte durante la traversata e una forma di seppellimento in mare.