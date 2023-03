Nell’agrigentino: manca corrente per apparecchio salvavita, “provvidenziale” intervento di due agenti

Lo scorso 10 febbraio le condizioni metereologiche che hanno interessato l’intera provincia agrigentina sono state davvero avverse e proibitive, in particolare la cittadina di Licata è stata colpita da un violento nubifragio, con forti raffiche di vento che hanno causato l’interruzione della fornitura di energia elettrica per diverse ore.

Una famiglia, al cui interno vi è un componente affetto da gravi patologie respiratorie, a causa di questa prolungata assenza di energia elettrica, si è trovata in grave difficoltà in quanto non è riuscita a ricaricare un ventilatore polmonare automatico, indispensabile per la sopravvivenza del proprio congiunto. Alle 03.30 di notte, al Commissariato giungeva una disperata richiesta di soccorso da parte di una signora che gravemente preoccupata per le conseguenze del protrarsi della mancanza di elettricità, chiedeva aiuto ai poliziotti.

Riccardo e Davide, due agenti della Polizia di Stato in servizio di controllo del territorio, appresa la disperata richiesta, a bordo della volante, raggiungevano la famiglia in difficoltà e qui intervenivano velocemente, prelevando il ventilatore scarico che portavano al Commissariato per la repentina ricarica e provvedendo a mettere in funzione un apparecchio di riserva che consentiva la serena ripresa di ventilazione polmonare dell’ammalato.