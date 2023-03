Rosalia MESSINA Denaro, sorella del boss Matteo MESSINA Denaro, arrestata venerdì per associazione mafiosa, si è avvalsa della facoltà di non rispondere davanti al gip. La donna, sentita per l’interrogatorio di garanzia nel carcere Pagliarelli, è assistita dall’avvocato Daniele Bernardone. “La mia assistita è in buone condizioni, compatibilmente con la sua situazione”, ha detto l’avvocato all’uscita dal carcere dove è reclusa la sorella del boss.