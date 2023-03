Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel Comune di Sinagra, in provincia di Messina . Il bus sul quale viaggiavano, per causa ancora in corso di accertamento, è uscito fuori strada.

Sul pullman, secondo quanto hanno ricostruito forze dell’ordine ei soccorsi giunti sul posto, viaggiavano una 50ina di persone, molte delle quali erano riuscite a scendere dal veicolo che, poco prima di uscire fuori strada, era rimasto bloccato in una curva. (Foto di repertorio)