In Iran altre 35 studentesse intossicate dopo aver inalato gas tossico a scuola

Sono rimaste intossicate dopo aver inalato gas tossico alla scuola superiore Khayyam di Pardis, una città vicina a Teheran. Sono almeno 35 le studentesse iraniane portate in ospedale dopo aver manifestato problemi respiratori, nausea, vertigini e debolezza.

Episodi di questo tipo sono diventati sistematici dal momento che intossicazioni di studentesse erano state riportate anche nei mesi scorsi nelle scuole di altre città, tra cui Qom, Ardebil, Boroujerd, Sari oltre che a Teheran. Sarebbero anche stati diffusi video sui social media che mostrano ambulanze arrivare nella scuola superiore di Pardis per soccorrere le studentesse.

La scorsa settimana si erano verificati episodi analoghi anche in provincia di Lorestan e Boroujerd. Le scuole dove sono state riportate le intossicazioni sono state chiuse. I primi episodi di intossicazione da gas tossico a scuola si sono verificati già a novembre scorso. Almeno 400 ragazze sono rimaste intossicate a Qom, città a sud di Teheran, mentre oltre 135 sono state portate in ospedale in tre diverse scuole nella provincia occidentale di Boroujerd.

Le ragazze hanno sofferto di problemi respiratori, nausea, vertigini e debolezza. Mohammadtaghi Fazel-Meibodi, docente presso il seminario di Qom, ha detto al quotidiano riformista Shargh che, secondo alcuni rapporti non confermati ufficialmente, un gruppo religioso estremista chiamato Hazarehgera, che ha sedi non solo a Qom ma anche a Isfahan, è probabilmente responsabile degli incidenti perché ritiene che le ragazze non dovrebbero ricevere istruzione. (Adnkronos)