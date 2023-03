Farine da insetti, Sammartino su etichette visibili: «Battaglia a tutela dei consumatori, decreti nazionali in questa direzione»

«La scelta di imporre l’utilizzo di etichette visibili per gli alimenti contenenti farine derivanti da insetti, che consentano una scelta consapevole del consumatore, è una battaglia che ho portato avanti in commissione Politiche agricole la scorsa settimana, chiedendo al governo nazionale di non adottare scelte affrettate”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino, a proposito dei decreti su etichette e scaffali ad hoc per alimenti da insetti. “I decreti adottati oggi dal ministro Lollobrigida vanno in questa direzione e lo ringrazio per la sensibilità dimostrata nel recepire le mie osservazioni che, lo ribadisco ancora una volta, sono rivolte a tutelare la libertà di scelta consapevole e la salute dei consumatori».