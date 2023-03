Covid: Iss, circolazione variante Kracken sale al 41,6%

Nell’ultima settimana di campionamento disponibile (27/02/2023 – 05/03/2023) la variante Omicron del virus SarsCoV2 raggiunge una circolazione del 100%, con le sottovarianti ricombinanti Omicron/Omicron pari al 58,4%. Tra queste, XBB.1.5 – meglio conosciuta come Kracken – raggiunge il 41,6%. Lo rileva l’Istituto superiore di sanità (Iss). Al momento, Kracken è la più diffusa a livello globale ma, come rilevato dall’Iss, non ci sono evidenze correlabili ad una maggior severità della malattia associata a XBB.1.5, e ci sono moderate evidenze che questa variante abbia una più elevata immuno-evasività e trasmissibilità.

Secondo la rilevazione dell’Iss, la sottovariante Omicron BA.5 è invece al 32,5% (e la sua derivata BQ.1, Cerberus, è al 29,9%), mentre la BA.2 è al 9,1% (e la sua derivata BA.2.75, Centaurus, è al 9,1%).