Caltanissetta. Segnalata buca potenzialmente pericolosa nel Parco Dubini

CALTANISSETTA. Una segnalazione da parte di un nostro lettore in redazione. Stavolta per segnalare la presenza di un buco, non si sa quanto profondo, che si trova in un’aiuola del Parco Dubini. Il lettore ha anche fornito documentazione fotografica alla sua segnalazione.

Il lettore ha sottolineato che il buco è coperto da tavole di legno di dubbia consistenza, mentre una volta c’erano i nastri bianchi e rossi che segnalavano il pericolo; questi nastri che ora non ci sono più. Chi ha segnalato questo problema ha anche fatto presente che al parco si accede liberamente e lo stesso è frequentato da molti bambini.

L’auspicio è che l’Asp, una volta preso atto della segnalazione, provveda ad eliminare il potenziale pericolo in modo che la sicurezza di tutti e di ognuno sia garantita nel momento in cui si trova nel parco Dubini.