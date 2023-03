Caltanissetta, sabato N’Arancina Speciale e Albergo Etico promuovono l’inclusione “Per un progetto comune”

IL PROGRAMMA E GLI OSPITI “Per un progetto comune” CHE Sabato, 4 marzo 2023, la Cooperativa Sociale Etnos e l’Hotel Albergo Etico, hanno organizzato al Teatro Rosso di San Secondo

Sabato, 4 marzo 2023, la Cooperativa Sociale Etnos e l’Hotel Albergo Etico, hanno organizzato l’evento “Per un progetto comune”.

L’incontro si svolgerà al Teatro Rosso di San Secondo e mira ad accorciare la distanza geografica portando Asti a Caltanissetta, e promuovendo azioni di inclusione volte a costruire nuovi modelli di Economia Civile attraverso le esperienze di imprese sociali che mettono al centro la persona e tentano di condurla verso un futuro consapevole.

“Caltanissetta vuole essere radice per focalizzare l’attenzione sul Durante e Dopo di Noi, analizzare punti di forza e di debolezza e ripartire, insieme” hanno commentato i promotori dell’evento.

E’ stato tracciato un ricco programma che divide la giornata in due parti: la mattina riservata alla scuola Liceo Scientifico Alessandro Volta e all’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore Luigi Russo, il pomeriggio un evento aperto ai cittadini.

Tra i diversi ospiti invitati hanno confermato la presenza l’Assessora Regionale alla Sanità Giovanna Volo, il presidente della Fondazione Italiana Autismo e parlamentare Davide Faraone, l’influencer siciliana in campo contro l’abilismo Nadia Lauricella, il presidente SporT21 Sicilia ‒ Odv Giampiero Gliubizzi e in collegamento online il presidente nazionale SporT21 Italia ‒ Odv Sergio Silvestri.

IL PROGRAMMA:

10:00 – 13:00. Proiezione film “Le ricette dello chef Antonio per la rivoluzione” riservata alle scuole con Talk dedicato al tema della diversità e dell’inclusione.

Il film è una deliziosa e piacevole storia con antipasto, portata principale e dessert. Antonio De Benedetto è uno chef italiano con un’ambiziosa missione: cambiare il mondo attraverso il cibo. Per farlo, ha dato vita a un ristorante e un hotel nei quali lo staff è composto in larga parte da giovani uomini e donne con disabilità che arrivano da tutta Italia per formarsi e lavorare.

Questi ragazzi e ragazze, ognuno con i propri sogni e progetti per il futuro, vengono formati da Antonio per affrontare un percorso verso la libertà e l’indipendenza.

16:00 – 16:40. L’impresa sociale come fattore di sviluppo economico e rigenerazione urbana.

16:45 – 17:30. Dal Durante al Dopo di Noi. Esperienze concrete: Talk con Istituzioni, Terzo Settore e Imprenditoria.

17:35 – 18:00. Aperitivo condiviso con lo staff di Albergo Etico e di N’Arancina Speciale.

N’Arancina Speciale è un progetto nato dall’esperienza di Raggi d’Isole, centro edu-aggregativo per persone disabili predisposto da Etnos, cooperativa sociale con sede in Caltanissetta che si occupa di accoglienza di donne e minori vittime di violenza, di minori stranieri non accompagnati; che promuove inclusione lavorativa per disabili ed ex detenuti; che gestisce una casa di riposo e favorisce percorsi di recupero per uomini autori di violenza. Vede protagoniste persone con disabilità e di etnie diverse, coinvolte in un percorso inclusivo lavorativo di realizzazione e di vendita di arancine, le quali vengono prodotte con ingredienti tipici del territorio. In particolare, il progetto fa affidamento sui Presìdi Slow Food – associazione che nasce per il recupero e la salvaguardia di piccole produzioni di eccellenza gastronomica, minacciate dall’agricoltura industriale, dal degrado ambientale, dall’omologazione; promuove la degustazione a ritmo lento di cibi genuini -, su Coldiretti Sicilia e su Fattoria Rosanna ‒ marchio commerciale di Restart!, che impegna le donne vittime di violenza nella produzione di erbe aromatiche.

Albergo Etico è un’impresa sociale pioniera in percorsi di indipendenza, autonomia professionale e di vita per persone con Sindrome di Down e disabilità. Il progetto nasce nel 2006 grazie alla felice intuizione di amici e professionisti della ristorazione, con il supporto successivo di giornalisti, direttori commerciali e bancari, intenzionati a dare il proprio contributo per migliorare la società in cui vivono. Il modello di formazione e accompagnamento all’autonomia adottato è il risultato di un processo partecipate tra professionisti, ragazzi destinatari della formazione e famiglie. L’Associazione intende valorizzare la potenzialità delle persone, creando i presupposti affinché queste possano intraprendere un percorso di crescita personale, promuovere l’integrazione di persone con disabilità, in un percorso di autodeterminazione che porti alla vita indipendente.

18:05 – 19:30. Proiezione aperta al pubblico del film “Le ricette dello chef Antonio per la rivoluzione”.

Inoltre, alle ore 21:00, presso la gelateria solidale Equo Cream Cafè – via Rosso di San Secondo, 122, Caltanissetta – si terrà l’Happy Party con Dj Set, e dove verrà presentata la birra artigianale dal nome “T21”, realizzata dai ragazzi dell’Associazione dilettantistica SporT21 Sicilia di Palermo e dall’Associazione italiana Persone Down di Termini Imerese, in accordo con l’azienda Bruno Ribaidi di Terrasini.

Tale birra artigianale sarà presente come prodotto all’interno della gelateria solidale, proprio per sottolineare l’importanza di un progetto comune.