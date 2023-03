Caltanissetta. Rete europea Settimana Santa. L’annuncio del sindaco Gambino: “Siamo il Comune capofila a rappresentare l’Italia con la Fondazione Federico II”

CALTANISSETTA. Caltanissetta è diventato Comune capofila a rappresentare l’Italia con la Fondazione Federico II che è socio fondatore anche in rappresentanza di Caltanissetta.

Lo ha annunciato il sindaco Roberto Gambino. “Stamattina, in Assemblea Regionale Siciliana, c’è stato il secondo convegno sulla Rete europea per le celebrazioni della Settimana Santa e della Pasqua, “Da tradizione identitaria locale a patrimonio immateriale internazionale”.

Il sindaco ha spiegato: “Nel percorso di valorizzazione delle tradizioni del nostro territorio intrapreso in questi anni, oggi con orgoglio siamo il Comune capofila a rappresentare l’Italia, con la Fondazione Federico II che è socio fondatore anche in rappresentanza di Caltanissetta; valorizziamo la nostra tradizione identitaria, innescando un circolo virtuoso che porta la nostra città al Centro dell’Europa e del Mediterraneo, agendo in continuità con il progetto innescato dall’inizio del nostro mandato”.