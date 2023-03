Caltanissetta, Prefettura lancia un concorso per le scuole: “La tutela dell’ambiente nella nostra Costituzione”

In vista della ricorrenza del 77° anniversario della Repubblica italiana, per iniziativa della Prefettura di Caltanissetta ed in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, sezione di Caltanissetta, è bandito un Concorso dal titolo “La tutela dell’ambiente nella nostra Costituzione. Difendiamo le risorse del territorio”, dedicato al tema “Costituzione e ambiente”.

Il Concorso è rivolto alle studentesse e agli studenti di tutti gli istituti di istruzione della provincia di Caltanissetta e avrà per oggetto opere letterarie e artistiche inedite, realizzate secondo i criteri indicati nell’apposito regolamento, pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura.

La finalità del Concorso è stimolare i giovani al pieno riconoscimento del principio fondamentale della “tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi”, da ultimo introdotto, con la modifica dell’art. 9, nella nostra Carta Costituzionale, sensibilizzandoli al rispetto del territorio e alla difesa delle sue risorse.

I vincitori del Concorso verranno premiati in occasione delle celebrazioni che si terranno il 2 giugno 2023, giornata della Festa della Repubblica.

Si allega la locandina dell’iniziativa, realizzata da alcuni studenti del Liceo Artistico Statale “Manzoni-Iuvara” di Caltanissetta.