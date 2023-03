Caltanissetta, ospedale S.Elia sempre performante. Reparto di emodinamica, paziente ringrazia: “Reparto dal ‘cuore’ d’oro”

CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Riceviamo e pubblichiamo una lettera, firmata, di ringraziamento di un’anziana paziente che ricoverata all’ospedale S.Elia di Caltanissetta, nel reparto di Emodinamica, ha “toccato con mano” la validità della sanità ospedaliera nissena. Di seguito il contenuto integrale della missiva.

, Alcuni mesi fa ho avvertito dei malesseri che mi portavano allo svenimento. Credevo fosse dipeso da una condizione passeggera e dalla mia veneranda età. Purtroppo mi sbagliavo: dopo una serie di accertamenti strumentali ed a seguito di una visita cardiologica, apprendevo che il mio cuore aveva qualche problema e che occorreva intervenire prima possibile.

Avevo la possibilità di rivolgermi a strutture specializzate fuori Caltanissetta, ma, confortata dai miei figli, decidevo di affidarmi al reparto di Emodinamica di Caltanissetta del Presidio S.Elia.

Ma soprattutto mi affidavo al Dott. Longo ed alla sua equipe. Dei giovani quanto bravi professionisti che nel giro di 24 ore mi hanno rimesso in piedi, con nuovo vigore e pronta a ricominciare.

Non è semplice stare in Ospedale da sola, soprattutto per chi come me ha una certa età, ma devo dire che l’assistenza ospedaliera è stata perfetta: il personale tutto è stato premuroso, efficiente e pieno di attenzioni, come se fossi la loro nonnina.

I miei figli spesso si arrabbiano perché non li ascolto, in questo caso li ho ascoltati ed ho fatto bene!

Pertanto, non posso esimermi dal mostrare la mia gratitudine a tutto il reparto di Emodinamica, al Dott. Giovanni Longo ed ai Medici, Infermieri, OSS del reparto e non posso neanche esimermi dal dire ai miei concittadini che la sanità nissena ha delle eccellenze che bisogna difendere a tutti i costi.

Grazie al reparto dal “cuore d’oro”

Stella Guarino