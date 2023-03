Caltanissetta, la Giunta Gambino incontra le Risorse Umane del Comune: “Siete il motore della rinascita cittadina”

Si è svolta, nell’Aula Consiliare di Palazzo del Carmine, l’Assemblea del Personale del Comune di Caltanissetta. Erano presenti, insieme ai dipendenti, il Segretario Generale, i Dirigenti e la Giunta comunale.

Il Sindaco Roberto Gambino ha voluto salutare e augurare una Serena Pasqua a tutti i colleghi che lo hanno affiancato sia prima e che dopo la sua elezione supportandolo in tutte le attività svolte dal Comune.

Durante l’incontro è stato tracciato un bilancio partendo da quanto svolto dall’inizio del mandato senza trascurare tutti i disagi e gli imprevisti che sono stati affrontati durante la pandemia e una riscrittura di progettualità e tempistiche.

Il Sindaco, per sottolineare il cambio di passo e l’attenzione rivolta a tutti i dipendenti comunali a prescindere dalla mansione svolta, ha voluto dare risalto alle “Risorse Umane”, nuova definizione utilizzata dallo scorso 10 Novembre quando è stato nominato Ivan Rando come assessore incaricato con delega a quello che era definito semplicemente “personale” dell’ente comunale. Non si tratta soltanto di un nuovo nome ma, come ha sottolineato il primo cittadino, un “giusto riconoscimento a tutti i dipendenti pubblici del Comune di Caltanissetta”.

Per far funzionare la macchina organizzativa con efficienza, infatti, è necessario che ogni persona dia il proprio contributo trasformandosi in una vera e propria “risorsa”. Un lavoro definito da Roberto Gambino come “egregio e portato avanti nonostante le difficoltà che ogni apparato burocratico possiede nella sua stessa natura intrinseca. Un plauso particolare considerando anche il numero ridotto del personale in carico rispetto a quanto necessario”.

L’assessore Ivan Rando, intervenuto all’assemblea, ha ribadito quanto precedentemente affermato dal Sindaco Gambino sottolineando quanto è stato fatto dal suo insediamento ad oggi, indicando quali saranno tutti i processi successivi per un maggiore coinvolgimento di tutte le risorse dell’Ente.

Dopo aver indicato il nuovo cammino segnato dall’entrata in vigore del nuovo CCNL dei lavoratori pubblici, che partirà dal 01 Aprile del 2023, è subito iniziato un lavoro di raccordo con gli uffici per l’espletamento dei lavori del concorso comunale bandito nel 2019 e rallentato nel suo iter burocratico anche dalla Pandemia che si è diffusa pochi mesi dopo.. In contemporanea è stato possibile, grazie ad un attento studio del nuovo contratto e di tutte le norme transitorie, porre in atto le progressioni orizzontali per il personale dipendente, condizione bloccata da decenni.

È stato, quindi, condiviso il nuovo corso ormai in atto che vede impegnati Amministrazione e Uffici al fine di utilizzare tutti gli strumenti utili per dare nuova linfa a tutte le risorse esistenti considerando la loro corretta allocazione, le loro competenza, le opportune gratificazioni economiche e di carriera degne di un Comune che si rispetti. Verranno pertanto portate avanti le progressioni verticali, le mobilità, lo scorrimento delle graduatorie già esistenti così da operare secondo il fabbisogno risorse di ogni anno in maniera da incrementare il numero di risorse seguendo sempre come linea guida il cambiamento di un organico volto alle competenze e all’efficienza.

Con questa Assemblea, in sintesi, l’Amministrazione ha voluto condividere il percorso intrapreso dal momento dell’insediamento nel maggio 2019 e anticipare le azioni future con chi, ogni giorno, tra mille sforzi e difficoltà, porta avanti la rinascita della città di Caltanissetta.