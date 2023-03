Caltanissetta, delegazione CGIL sabato alla manifestazione di Cutro “fermare la strage subito”

Una delegazione della CGIL di Caltanissetta parteciperà alla manifestazione in programma per sabato 11 Marzo a Cutro. La CGIL ha aderito all’appello “fermare la strage subito “ lanciato da numerose associazioni e attraverso questa iniziativa nazionale vuole commemorare le vittime ed esprimere solidarietà e vicinanza ai sopravvissuti. Ciò che è successo è una vera e propria strage, non ci sono altre parole per definire l’accaduto. Purtroppo si è trattato di una strage annunciata e se sentiamo il dovere come donne e uomini di una società civile piangere la morte di bambini ,donne e uomini allo stesso tempo abbiamo il dovere di denunciare le politiche sbagliate del nostre Paese sull’immigrazione. Troppe sono state le scelte politiche europee e italiane che piuttosto che soccorrere hanno perseguito chi soccorre e non chi traffica in esseri umani o pensa che chiudere i porti ci metta a posto con la nostra coscienza. Servono politiche di coesione e di sviluppo intese soprattutto a fermare le guerre e garantire la circolazione delle persone impegnandosi in politiche di accoglienza per rifugiati e profughi ; non possiamo permettere che stragi di questo genere possano ripetersi.