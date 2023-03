Caltanissetta, alternanza scuola-lavoro: martedì al Margherita il valore dei PCTO

Questo il tema che sarà sviluppato nel convegno organizzato dall’ USR Sicilia – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna in collaborazione con il Comune di Caltanissetta che si terrà il 14 marzo presso il Teatro Regina Margherita.

Il Convegno ha l’obiettivo di meglio comprendere la riforma del sistema di orientamento, prevista dal PNRR, e le relazioni tra scuole e imprese del territorio, attraverso le esperienze e buone pratiche dei PCTO, dell’apprendistato e dei corsi ITS, al fine di accompagnare gli studenti nella scelta consapevole di prosecuzione del percorso di studi o di ulteriore formazione professionalizzante (ITS), propedeutica all’inserimento nel mondo del lavoro.

Lo scenario globale che stiamo vivendo, soprattutto dopo gli ultimi anni, ci spinge a produrre dei cambiamenti nel proprio “universo di riferimento” puntando alla rinascita e alla ripresa in mano della nostra vita ed in particolare di quella dei nostri giovani. È necessario “informare” i giovani per orientarli nella costruzione del proprio percorso di vita e della carriera professionale.

Oggi più che mai è difficile individuare un settore che li porti al lavoro “sicuro”: la scelta della scuola e dell’università è sempre più complicata perché è importante per loro affacciarsi sul mondo del lavoro appena possibile. Ecco che fare esperienza anche durante gli studi può essere utile non solo per capire meglio cosa può riservare il futuro, ma anche per comprendere quali possono essere le situazioni e le relazioni più utili a generare opportunità in linea con le loro vere ambizioni.

Accanto al contributo dell’esperienza diretta, bisogna ricorrere ad un adeguato servizio di orientamento al lavoro, inteso come supporto al progetto di vita professionale. L’adulto di oggi impegnato nel fornire istruzione deve anche preoccuparsi di sviluppare al meglio quelle competenze cosiddette “trasversali”, affinandole nelle esperienze lavorative. Si tratta di competenze applicabili in qualsiasi contesto lavorativo, quindi particolarmente utili in un momento di instabilità lavorativa come quello attuale. Il ragazzo che oggi segue un percorso di studi formativo deve anche essere messo in grado di poter sviluppare la capacità di gestire e risolvere situazioni problematiche, imparare a svolgere il proprio ruolo assumendo una prospettiva diversa, come se quel ruolo fosse la propria impresa. In questo scenario sicuramente rivestono una grande importanza sia l’apprendistato, quello che comincia già mentre si è tra i banchi di scuola, che la presenza di ITS (Istituti Tecnici Superiori), ovvero Istituti che prioritariamente preparano i giovani all’ingresso nel difficile mercato del lavoro per esercitare professioni qualificate.

Solo se debitamente guidati i nostri giovani saranno in grado di affrontare il mondo del lavoro con più consapevolezza, competenze e strumenti e la responsabilità di tutto ciò è solo nostra.

Il Programma prevede:

8.30 Accoglienza e registrazione dei partecipanti

COORDINAMENTO Dott.ssa Loredana Schillaci Dirigente Scolastico IPSIA “G. Galilei” – Caltanissetta

9.00 SALUTI ISTITUZIONALI:

Dott. Giuseppe Pierro Direttore Generale USR Sicilia

Dott. Roberto Gambino Sindaco di Caltanissetta

Dott. Mimmo Turano Assessore Regionale Istruzione e Formazione Professionale

Dott.ssa Patrizia Caudullo Referente Regionale Anpal Servizi

INTERVENGONO:

Ing. Vincenzo Palizzolo Premio “Storie di alternanza” Presidente Camera di Commercio di Caltanissetta

Dott. Alessandro Albanese Il ruolo attivo della C.C.I.A.A. nei rapporti scuola-azienda

Commissario straordinario C.C.I.A.A. PA-EN Dott. Domenico Lorefice Sicindustria: un ponte tra aziende, scuole e territorio Presidente Sicindustria – Delegazione Caltanissetta

11.00 Pausa

Ing. Filippo Ciancio Il sistema VET italiano, luci e ombre

Coordinatore regionale degli ispettori scolastici USR Sicilia Dott. Ignazio Testoni I PCTO nel sistema scolastico italiano ed europeo

Segreteria tecnica servizio ispettivo USR Sicilia Dott. Alessandro Biondi Gli ITS e l’offerta formativa regionale USR Sicilia – Ufficio II – Politiche formative

Ing. Salvatore Bonsignore Sicurezza del lavoro nei PCTO e nell’Apprendistato Formatore della sicurezza nei PCTO

DIBATTITO

13.00 Pausa

Dott.ssa Carmelina Maimone Apprendistato per il conseguimento del titolo Operatore territoriale ANPAL Servizi

Dott.ssa Rosalia Pisciotta Apprendistato di alta formazione e ricerca Operatore territoriale ANPAL Servizi

Prof. Calogero Monaco Esperienza di Apprendistato IPSIA G. Galilei di Caltanissetta Docente tutor interno Apprendistato IPSIA G. Galilei Delegazione di imprese e studenti

Dott.ssa Tilde Falcone Azioni ANPAL al servizio delle scuole del territorio nisseno Operatore territoriale ANPAL Servizi Caltanissetta

Dott. Giuseppe Pintus Aspetti contrattuali nell’Apprendistato Presidente Ordine dei Consulenti del Lavoro di Enna

Dott. Francesco Pignataro Esperienza ITS nel settore ICT Presidente Fondazione ITS Steve Jobs – Caltagirone D

elegazione di imprese e studenti Dott.ssa Enza Mione

Esperienza ITS per lo sviluppo del territorio

Vicepresidente ITS Emporium del Golfo – Alcamo Delegazione di imprese e studenti

17.00 DIBATTITO E CONCLUSIONI