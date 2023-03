Armata di fucile fa irruzione nella scuola di Nashville che aveva frequentato da bambina uccidendo 6 persone prima di essere abbattuta dalla Polizia

Audrey Hale era una studentessa del Nossi College of Art & Design di Madison. All’apparenza una 28enne che svolgeva il ruolo di grafica. Dimostrava di essere una normalissima ragazza ma ieri è cambiato tutto sia per lei che per le sei persone che ha ucciso. La ragazza, infatti, ha impugnato un fucile e fatto ingresso nella Covenant School di Nashville dove, durante la sparatoria, ha ucciso sparando all’impazzata.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, il folle gesto della 28enne avrebbe seguito una ben precisa pianificazione. La strage l’ha perpetrata nella scuola elementare che aveva frequentato da bambina. La donna ha ucciso nel corso della sparatoria a scuola in totale 6 persone tra cui 3 bambini di 9 anni e tre adulti: Il custode, la preside ed una supplente.

All’apparenza una ragazza normalissima che, dopo aver concluso il percorso di studi, aveva iniziato la sua attività lavorativa. Come aveva specificato su Linkedin e come riporta anche la Cnn lavorava come grafico freelance.

Quanto accaduto risulta registrato grazie alle telecamere di sorveglianza. Dai filmati si vede Audrey Hale irrompere con violenza nella scuola frantumando le vetrate della porta d’ingresso. La ragazza indossava pantaloni mimetici, un giubbotto senza maniche e un cappellino rosso con visiera. Portava con sé oltre al fucile con il quale ha compito la sparatoria anche una pistola. Dopo aver compiuto il folle gesto la polizia è intervenuta fronteggiando la donna con uno scontro a fuoco nel corso del quale è rimasta uccisa.